Corona Polizei kontrolliert Maskenpflicht In Regensburger Bussen sind Beamte unterwegs und achten auf die Hygienevorschriften. Die Kontrollen dauern den ganzen Tag.

Mail an die Redaktion Ein mann befestigt ein Informationsschild zur Maskenpflicht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

München.Die Bayerische Polizei hat für heute verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Auch in Regensburg sind die Beamten in den Bussen unterwegs. Seit Beginn des Berufsverkehrs überprüfen die Polizisten, ob sich Fahrgäste an die geltenden Hygienevorschriften und vor allem an die Maskenpflicht halten, sagt Anton Hagen vom Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage der Mittelbayerischen. Wie lange die Kontrollen dauern, konnte Hagen nicht genau sagen. Er gehe davon aus.

Wer sich weigert, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Regensburg also in Bussen, eine Maske zu tragen, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Strafe rechnen. Grund für die Kontrollen seien die erneut angestiegenen Corona-Fallzahlen, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch. Durch die bayernweite Aktion soll die Bevölkerung unter anderem für die Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sensibilisiert werden.

Die Beamten patrouillieren in der Zeit von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen. Die Kontrollen erfolgen in Abstimmung mit der Bundespolizei und den Verkehrsverbünden und -betreibern. (mg/dpa)