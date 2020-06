Anzeige

Kriminalität Polizei löst Abifeier auf: Jugendliche feiern weiter Gleich zweimal hat die Polizei eine Abiturfeier in München mit rund 100 Jugendlichen beendet.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

München.Die Feiernden müssen nun mit Anzeigen wegen Ruhestörung und wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmen rechnen.

Die Jugendlichen hatte in der Nacht auf Samstag im Münchner Stadtteil Berg am Laim eine Drei-Zimmer-Wohnung in einem Apartment-Hotel gemietet, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei löste die Feier gegen Mitternacht auf, nachdem sich Anwohner wegen Ruhestörung beschwert hatten. Weil die Jugendlichen weiterfeierten, gingen fast drei Stunden später erneut Anrufe ein, weswegen die Polizei mit Verstärkung anrückte und die Party endgültig auflöste. Zuerst hatte der BR über den Vorfall berichtet.

In Bayern sind seit dem 22. Juni bei Veranstaltungen in Innenräumen bis zu 50 Personen erlaubt, im Freien dürfen es sogar maximal 100 sein. Das gilt zum Beispiel für Hochzeitsfeiern, Beerdigungen und Vereinssitzungen.