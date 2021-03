Anzeige

Kriminalität Polizei löst „DJ-Veranstaltung“ in Club auf Eine „DJ-Veranstaltung“ in einem Club ist von der Polizei aufgelöst worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Marktredwitz.Das Event wurde im Internet live gestreamt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die 18 Anwesenden feierten am Samstagabend in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel). Sie waren nach Polizeiangaben alkoholisiert, hielten keinen Abstand und trugen keine Masken.

Die Polizei wurde von Anwohnern wegen Ruhestörung gerufen. Die Anwesenden im Club, die zu einem großen Teil aus dem Raum Magdeburg stammen, erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Beamten prüften noch, ob die Veranstaltung beim Landratsamt angemeldet war.

