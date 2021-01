Anzeige

Polizei Polizei löst Garagenparty auf Silvesternacht blieb wegen der nächtlichen Ausgangssperren sehr ruhig. Das Polizeipräsidium Oberpfalz meldet 183 Einsätze.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Die Silvesternacht verlief in Regensburg außergewöhnlich ruhig. Insgesamt gab es oberpfalzweit 183 Polizeieinsätze.

Regensburg.Der Start ins neue Jahr verlief ruhig für die Polizeikräfte in der Oberpfalz. Es gab nur wenige Straftaten und Verkehrsunfälle. Insgesamt rückte die Polizei zu 183 Einsätzen aus, hauptsächlich mussten Ruhestörungen aufgenommen werden. In der Silvesternacht 2019/2020 waren es 221 Einsätze, davon allein 30 Delikte wegen Körperverletzungen und über 20 Sachbeschädigungen.

Hohe Bußgelder

Die Oberpfälzer Polizei war in der Silvesternacht mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Bei Kontrollen nach dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz wurden 96 Mal gegen Kontaktbeschränkung verstoßen, einmal gegen die Maskentragepflicht. Einen besonderen Einsatz hatte die Polizeiinspektion Nittendorf. Sie musste in einer Tiefgarage eine Party auflösen. Dort hatten sich bis zu 15 Personen versammelt, um gemeinsam in das neue Jahr zu feiern und Alkohol zu konsumieren. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Nittendorf konnten die Gäste nicht mehr auf das neue Jahr anstoßen, denn die Party wurde bereits gegen 22.30 Uhr aufgelöst. Sieben junge Erwachsene wurden angezeigt und müssen nun hohe Bußgelder bezahlen.

Die Polizei überwachte auch die üblichen Feierstätten an beliebten öffentlichen Plätzen. Wer sich dort nach 21 Uhr, also mit Beginn der Ausgangssperre aufhielt, musste triftige Gründe dafür benennen, sonst drohte eine Anzeige. In insgesamt 208 Fällen wurde ein Verstoß gegen die BayIfSMV festgestellt.

In der Boessnerstraße in Regensburg gab es bei der falschen Handhabung eines Fondue eine Stichflamme, durch die die Küche teilweise in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, eine Person verletzte sich dabei leicht, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden ist mit etwa 50 000 Euro allerdings sehr hoch. An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei, insgesamt 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzug Winzer beteiligt.

Noch während die Löscharbeiten in der Boessnerstraße liefen, musste gegen 22:25 Uhr ein Teil der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu einem weiteren Kleinbrand im Hochweg abgezogen werden. Wie sich nach Ankunft an der Einsatzstelle herausstellte, wurde dort auf offener Straße eine Kiste mit Pyrotechnik entzündet und abgebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Glutreste der Kiste ab und konnten ebenfalls kurze Zeit später wieder einrücken. Bis in die Morgenstunden des Neujahrestages kam es zu keinen weiteren Einsätzen der Feuerwehr Regensburg.

In Nabburg kam es am Jägerring vermutlich durch einen Defekt an einem technischen Gerät zu einem Garagenbrand. Der Eigentümer fuhr sein Auto noch aus der Garage und erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 10 000 Euro.

Gefeiert werden durfte in diesem Jahr nur mit maximal fünf Personen, die aus höchstens zwei Haushalten stammen durften. Dennoch wurde es offenkundig bei so mancher privaten Feier doch sehr laut. Während der Nacht wurden 70 Ruhestörungen bei der Polizei gemeldet.

Acht Körperverletzungen

In acht Fällen wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen, neun Personen waren dabei leicht verletzt worden.

Nachdem nur sehr wenige Autofahrer unterwegs waren, hielt sich auch die Zahl der Verkehrsunfälle im überschaubaren Rahmen – insgesamt wurden fünf Unfälle mit Sachschaden aufgenommen, geschätzte Schadenhöhe etwa 12 800 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.