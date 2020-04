Anzeige

Kriminalität Polizei löst Grillparty zum 60. Geburtstag auf Als ungebetene Gäste haben Polizeibeamte eine Überraschungsparty zum 60.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Weiler-Simmerberg.Geburtstag in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) aufgelöst. Freunde und Nachbarn hätten sich trotz der Ausgangsbeschränkungen zum gemeinsamen Grillen getroffen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Weil sie sich nicht an die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise hielten, seien alle zehn Personen angezeigt worden. Die Polizei war am Donnerstagabend telefonisch auf die Party hingewiesen worden.