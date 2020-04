Anzeige

Corona Polizei löst Trinkgelage im Park auf Zwei aus der Clique zeigten sich unbelehrbar. Sie wurden von den Beamten am Ende in Gewahrsam genommen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei rückte in Regensburg zum Corona-Einsatz aus. Foto: Archiv/Maximiliane Fröhlich

Regensburg.Die Polizei rückte am Samstagabend in Regensburg zu einem Corona-Einsatz aus: In einem Park im Stadtgebiet hatte sich gegen 20.30 Uhr eine Gruppe junger Erwachsener zum Umtrunk getroffen - was nach dem Infektionsschutzgesetz bekanntlich nicht erlaubt ist. Beim Eintreffen der Beamten ergriff die Clique die Flucht, konnte aber nach Angaben der Polizei nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Es blieb zunächst bei Platzverweisen. Um 23.45 Uhr traf die Polizei dann allerdings an fast gleicher Stelle erneut zwei Männer aus der Gruppe beim Trinken an. Da die 36 und 42 Jahre alten Regensburger einem weiteren Platzverweis nicht akzeptierten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Beide erwarten nun eine Anzeige.

Weitere Nachrichten aus Bayern und der Welt finden Sie hier!