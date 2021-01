Anzeige

Kriminalität Polizei löst zwei illegale Pokerrunden auf Gleich zwei illegale Pokerrunden an einem Abend hat die Polizei in Aschaffenburg aufgelöst.

Aschaffenburg.Zunächst trafen Beamte im Lager einer Firma 7 Männer zwischen 24 und 56 Jahren beim Glücksspiel an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später am Samstagabend kamen die Aschaffenburger Polizisten noch einer weiteren illegalen Pokerrunde auf die Spur. Hier hatten sich 9 Männer zwischen 22 und 35 Jahren in einer Gaststätte versammelt.

Bei beiden Einsätzen stellte die Polizei neben Spielutensilien und Glücksspielautomaten auch insgesamt über 10 000 Euro Bargeld sicher. Alle Mitspieler wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

