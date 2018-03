Migration

Polizei meldet heftigen Widerstand bei Abschiebung

Beim Versuch einer Abschiebung ist die Polizei in Donauwörth nach eigener Darstellung auf heftigen Widerstand gestoßen. Die Polizei sei bis zum Mittwochabend in der Aufnahmeeinrichtung in der Sternschanzenstraße im Einsatz gewesen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Man habe etwa 30 Menschen wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung festgenommen.