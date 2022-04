Untersuchungshaft Polizei nimmt Automaten-Sprenger fest: Bargeld erbeutet

Ein 36-Jähriger soll mindestens acht Fahrkartenautomaten in Offenburg und Karlsruhe gesprengt haben. Er wurde festgenommen und kam am Dienstag in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete. Gegen den Mann werde wegen schweren Diebstahls und des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen ermittelt. Der Verdächtige soll auch in Bayern aktiv gewesen sein.

dpa