Miltenberg Polizei nimmt Mann an Geburtstag Anlage und Fernseher weg

An seinem Geburtstag hat die Polizei einem Mann in Unterfranken sowohl die Musikanlage als auch den Fernseher abgenommen. Der 52-Jährige hatte am Samstagmorgen in Wörth am Main viel zu laut gefeiert und auf das Klingeln der Beamten nicht reagiert, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag mit.

dpa