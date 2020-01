Kriminalität Polizei nimmt verurteilten Straftäter in Zug fest Bei einer Routinekontrolle in einem Zug in Niederbayern haben Polizisten einen wegen versuchten Mordes verurteilten Straftäter geschnappt.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Plattling.Der 41-Jährige sei ins Gefängnis nach Straubing gebracht worden und müsse dort eine mehr als vierjährige Reststrafe absitzen, teilte die Bundespolizei Passau am Donnerstag mit.

Der türkische Staatsbürger war demnach 2001 vom Landgericht Hanau wegen versuchten Mordes zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Nach einigen Jahren wurde er in die Türkei abgeschoben. Zugleich wurde ein Haftbefehl erlassen für den Fall, dass er nach Deutschland zurückkehren würde.

Bei der Kontrolle in dem Schnellzug am Montag hätten die Beamten zudem festgestellt, dass ein Einreiseverbot gegen den Mann bestehe, hieß es. Überdies war vor seiner Verurteilung 2001 in mehr als 30 Fällen gegen ihn ermittelt worden.