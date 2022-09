Ermittlungen Polizei prüft Sabotage im Windpark Wargolshausen

Im Windpark Wargolshausen in Unterfranken ist eine Sabotage an einer Arbeitsmaschine festgestellt worden. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Vorfall im September vergangenen Jahres gibt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Damals hatte ein Unbekannter die Zufahrt zu einem Windraddepot des Windparkprojektes im Landkreis Rhön-Grabfeld mit Nägeln präpariert. Dadurch wurden die Reifen eines Fahrzeugs beschädigt, das die Strecke in Hollstadt passierte.

dpa