Notfälle Polizei rettet Frau im Allgäu aus verschneitem Auto Die Polizei hat in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) eine 23 Jahre alte Frau aus ihrem völlig zugeschneiten Auto gerettet.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Isny.Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag versuchte die junge Frau am Mittwochmorgen, ihren Wagen von Schneemassen zu befreien. Durch die Heckklappe habe sie schließlich in den Kofferraum und von dort ins Fahrzeuginnere krabbeln können, dabei fiel die Heckklappe jedoch wieder zu. Weil die Batterien leer waren, konnte die Frau den Motor nicht starten, auch die Türen ließen sich von innen nicht öffnen. Die 23-Jährige rief daraufhin die Polizei, die sie mit Unterstützung von Spezialisten eines Autohauses aus ihrem Wagen befreite. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, lag am Mittwochmorgen in Isny rund ein Meter Schnee.

