Polizeieinsatz Polizei rettet Hund aus Auto und findet Drogen

Die Polizei hat einen Hund aus einem aufgeheizten Auto in Oberfranken gerettet und dabei Drogen gefunden. Der Wagen mit dem eingesperrten Tier hatte in der prallen Sonne in Bayreuth gestanden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten konnten am Donnerstag den Besitzer nicht finden und schlugen die Fenster ein, um den Hund zu befreien.

dpa