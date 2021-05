Anzeige

Tiere Polizei rettet Rehbock aus Main-Donau-Kanal Ein Rehbock ist im Main-Donau-Kanal bei Bamberg von der Wasserschutzpolizei gerettet worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bamberg.Ein Mann sah das erschöpfte Tier mehrfach von Ufer zu Ufer schwimmen und wählte den Notruf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beamte der Wasserschutzpolizei retteten das entkräftete, aber unverletzte Tier am Dienstag schlussendlich aus dem Kanal. Nachdem es sich erholte, wurde es von einem Jagdpächter in einem Naturschutzgebiet bei Bamberg freigelassen.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-657898/2