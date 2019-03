Verkehr Polizei ringt Fahrer in Maxhütte nieder Sturzbetrunken mäanderte ein Mann mit seinem Auto durch Maxhütte-Haidhof. Erst Pfefferspray konnte ihn bändigen.

Merken

Mail an die Redaktion Beamte ringen einen Autofahrer nieder, der sturzbetrunken durch Maxhütte-Haidhof gegondelt war und bei der Kontrolle Widerstand leistete. Foto: Alexander Auer

Maxhütte-Haidhof.Polizisten hatten am Donnerstagabend Mühe, in Maxhütte-Haidhof einen Mann zu bändigen. Passanten hatten den Beamten ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizisten spürten den Fahrer in der Obagstraße auf. An einem Parkplatz kontrollierten sie den Fahrer, der deutlich nach Alkohol roch. Der Mann widersetzte sich den Beamten. Erst mit Hilfe von Pfefferspray konnte man ihn außer Gefecht setzen. Mehrere Uniformierte fixierten ihn am Boden, damit er von einem Sanitäter versorgt werden konnte.

Später sammelten die Beamten mehrere leere Sektflaschen ein, die im Auto herumgekullert waren. Eine Bekannte des Fahrers holte den Sturzbetrunkenen schließlich ab.

Die Polizei Burglengenfeld hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Blutentnahme wurde vor Ort noch durchgeführt.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.

Hier geht es zum Bayern-Teil.