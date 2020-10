Anzeige

Kriminalität Polizei schießt Mann bei Einsatz ins Bein Bei einem Polizeieinsatz ist ein 25 Jahre alter Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Essing.Den Ermittlungen nach griff der Mann am Freitag in Essing (Landkreis Kelheim) eine in ihrem Auto sitzende Frau an. Er hatte zuvor die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Als der 25-Jährige auch nach einem Warnschuss einer Polizistin nicht von der Frau abgelassen habe, habe die Beamtin auf die Beine des Mannes geschossen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in einer Klinik behandelt und vorläufig festgenommen.

Weshalb der 25-jährige Syrer mit der Frau in Streit geriet, war laut Polizei zunächst unklar. Die beiden seien sich jedenfalls bekannt gewesen. Gegen den Mann wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Wegen der Schüsse der Polizistin ist auch das Landeskriminalamt eingeschaltet.