Kriminalität Polizei schnappt mutmaßliche Darknet-Drogenshop-Betreiber

Über einen Internet-Shop sollen sie kiloweise Marihuana verkauft haben sollen, nun sitzen sie in Untersuchungshaft: Die Polizei in Bayern hat nach jahrelanger Ermittlungsarbeit zwei mutmaßliche Shopbetreiber im Alter von 42 und 31 Jahren festgenommen, wie sie gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Dienstag mitteilte.