Kriminalität Polizei schnappt Trio nach Schutzgelderpressung Polizisten haben drei Männer geschnappt, die unter anderem einen 46 Jahre alten Mann mehrfach um Schutzgeld erpresst haben sollen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Aschaffenburg.Auf das Trio aufmerksam wurden die Beamten, als der 46-Jährige am Freitag der Polizei in Aschaffenburg erzählte, er sei unter Todesdrohungen bereits zum dritten Mal zu einer Zahlung von 10 000 Euro erpresst worden. Ermittler hätten daraufhin rasch drei Tatverdächtige identifizieren können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit.

Bei einem 30-Jährigen aus Aschaffenburg klickten demnach die Handschellen, als er am Freitagabend das geforderte Geld in der Innenstadt abholen wollte. Die beiden weiteren Verdächtigen im Alter von 32 und 42 Jahren wurden kurz darauf in einer Wohnung in Frankfurt festgenommen. In den Wohnungen der mutmaßlichen Täter wurden neben größeren Mengen Bargeld auch Drogen und zwei Schreckschusswaffen gefunden. Alle Drei sind laut Mitteilung wegen teils schwerer Gewaltdelikte polizeibekannt und sitzen in Untersuchungshaft.