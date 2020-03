Krankheiten Polizei: Schönes Wetter nicht für größere Ausflüge nutzen Nach dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat nun auch die Polizei an Spaziergänger appelliert, das sonnige Wetter am Samstag nicht für größere Ausflüge zu nutzen.

Mail an die Redaktion Polizisten patrouillieren durch den Englischen Garten. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Polizei Mittelfranken mit, dass es bei den derzeitigen Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel nicht erlaubt sei, sich längere Zeit auf Parkbänken und Decken niederzulassen.

Wie die Polizei in München der dpa mitteilte, seien dort Streifen im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um mögliche Verstöße gegen die Maßnahmen zum Eindämmen des Corona-Virus festzustellen. Die Beamten sollen darauf achten, dass Spaziergänge und Ausflüge nach draußen in einem angemessenen Rahmen bleiben. „Es ist sicher nicht Sinn und Zweck, unter dem Deckmantel eines Spaziergangs drei Stunden Wandern zu gehen“, sagte Ronny Ledwoch, Sprecher der Polizei München. Ziel sei es, das Infektionsrisiko weiter zu senken.

Am Freitag hatte Minister Herrmann dazu aufgerufen, am Wochenende nicht in die Berge zu fahren. Das schöne Wetter sei nicht Anlass dafür, Ausflüge zu unternehmen.