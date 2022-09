Polizeifund Polizei spendet 60 Kilo Katzenfutter an Tierheim

Überbleibsel aus mutmaßlichem Geldwäschegeschäft: Die Polizei hat in Bayreuth 60 Kilogramm Katzenfutter gespendet. Beamte übergaben es am Mittwoch an das Bayreuther Tierheim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Futter hatten die Beamten Ende April bei einem Ehepaar gefunden, das mutmaßlich als sogenannte Warenagenten bei einem Geldwäschegeschäft fungierte. Die geschädigte Tierfutterfirma habe keine Ansprüche geltend gemacht.

dpa