Unfälle Polizei stoppt gestohlenen Wagen Ein 32-Jähriger fuhr bei Vohenstrauß gegen die Tür einer Raststätte. Er war betrunken und mit einem geklauten Auto unterwegs.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei konnte den betrunkenen Fahrer eines gestohlenen stellen. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Vohenstrauß.Die Tatsache, dass er mit einem geklauten Wagen unterwegs war, hat einen 32-Jährigen nicht davon abgehalten, sich möglichst auffällig zu verhalten. Betrunken fuhr er an einer Raststätte bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) mehrfach gegen die Eingangstür. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stoppte ihn eine alarmierte Streife kurze Zeit später auf der A6 knapp vor der tschechischen Grenze. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Rahmennummer auf einen ganz anderen, und zwar total beschädigten Wagen verwies. Gegebenenfalls sei diese an ein gestohlenes Fahrzeug angebracht worden, erklärte die Polizei.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.