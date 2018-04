Kriminalität

Polizei stoppt illegales Autorennen

Zwei Raser, die sich ein illegales Autorennen im Stadtgebiet lieferten, haben Polizisten in München gestoppt. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern hatten eine 19-Jährige und ein 27-Jähriger andere Autofahrer überholt, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Als die Polizei die beiden am frühen Sonntagmorgen schließlich anhielt, stellte sich heraus, dass sowohl die 19-Jährige als auch der 27-Jährige alkoholisiert waren. Der Mann stand zudem unter Drogeneinfluss.