Kriminalität Polizei stoppt Kombi mit Hundewelpen Grenzbeamte kontrollieren in Waldsassen. Sie entdecken gefälschte Impfpässe - von Mensch und Tieren.

An der Grenze zu Tschechien wird wegen der Pandemie genau kontrolliert. Foto: Johannes Hirschlach

Waldsassen.Sieben Hundewelpen mit gefälschten Papieren hat ein Mann transportiert, den eine Streife der Grenzpolizeigruppe Waldsassen am Donnerstagnachmittag gestoppt hat. Dies teilte die Polizeiinspektion Waldsassen mit. Die Beamten trafen in der Egerer Straße in Waldsassen auf den VW Passat Kombi. Die Schleierfahnder entdeckten bei der Kontrolle des Kofferraums einen Transportkäfig mit sieben Berner Sennen - Hundewelpen. Auf die tierische Ladung angesprochen, gab der 30-jährige Fahrzeugführer zu verstehen, dass alles seine Richtigkeit habe. Bei genauerem Hinsehen stellten die Polizisten fest, dass alle sieben ausgehändigten EU-Heimtierausweise gefälscht waren.

Die Fahnder der Grenzpolizeigruppe kontrollieren wegen der Corona-Pandemie bereits seit Wochen den aus Tschechien kommenden Reiseverkehr hinsichtlich Testpflicht, Impf- und Genesenen Status. Die vom Fahrer ausgehändigten Impfzertifikate in Papierform waren stellten sich ebenso als gefälscht heraus. Damit liegt ein Verstoß nach der Corona-Einreise-Verordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz vor.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Nach Sicherstellung und Eigentumsverzicht wurden die Hundewelpen in Obhut des verständigten Veterinäramtes Tirschenreuth übergeben und im Nachgang in einem Tierheim untergebracht.