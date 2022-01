Anzeige

Kriminalität Polizei stoppt Messerangreifer in Salzburg mit Schüssen Die Salzburger Polizei hat einen Mann nach einer Messerattacke angeschossen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Salzburg.Der Verdächtige war am frühen Montagmorgen aus einem Haus gelaufen, in dem eine Wohnung brannte, wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen berichtete. Anschließend bedrohte er auf der Straße Anwohner und Passanten. Er griff dabei auch eine Person mit einem Messer an, ohne sie zu verletzen.

Polizisten stellten den Mann nach kurzer Flucht. Nachdem er mit dem Messer auch auf die Beamten losging, gaben sie drei Schüsse ab. Der Angreifer wurde am Oberschenkel getroffen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei scheint sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden zu haben.

Bei dem Brand erlitten mindestens zwei Personen Rauchvergiftungen. Weitere 27 unverletzte Hausbewohner wurden vorübergehend in einem benachbarten Hotel untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-738703/3