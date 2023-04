Garmisch-Partenkirchen Polizei stoppt mutmaßlichen Schleuser: Auch Kinder dabei

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser bei einer Grenzkontrolle an der B2 bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gestoppt. Der 33-Jährige wurde am Montag in die JVA Stadelheim nach München gebracht, nachdem die Beamten ihn bei der Kontrolle in der Nacht zuvor festgenommen hatten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

dpa