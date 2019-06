Polizei Polizei stoppt nächtliche Sägearbeiten Nach einem Streit unter Nachbarn griff ein Mann mitten in der Nacht zur Motorsäge - um die Hecke des Kontrahenten zu stutzen.

Merken

Mail an die Redaktion Wegen Motorsägenlärm mitten in der Nacht hatten Passanten die Polizei verständigt. Foto: Britta Kollenbroich/dpa

Wernberg-Köblitz.Der Einsatzzentrale der Polizei Regensburg wurden am Sonntag, 02.06.2019, um 00.18 Uhr Schreie und Motorsägenlärm in der Nürnberger Straße in Unterköblitz gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass ein 61-jähriger Mann nach einem vorausgegangenem Nachbarschaftsstreit wegen einer überhängenden Hecke diese mit der Motorsäge mitten in der Nacht abschneiden wollte. Die Polizei forderte den Mann auf, die ruhestörenden Arbeiten sein zu lassen. Außerdem wiesen die Beamten die beiden Streithände auf den zivilen Rechtsweg hin.