Einsatz Polizei stürmt Haus und findet zwei Tote Ein 63-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung in Pegnitz verbarrikadiert und Suizid angekündigt. Dann griff das SEK zu.

Mail an die Redaktion In einem Wohnhaus im oberfränkischen Pegnitz (Lkr. Bayreuth) wurden am Sonntagabend (02.01.2022) zwei tote Menschen gefunden. Foto: NEWS5 / Pieknik

Regensburg.Zwei Tote fand ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Sonntagabend in einer Wohnung in Pegnitz, Landkreis Bayreuth. Ein 63-jähriger Mann hatte laut Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr angekündigt, sich etwas antun zu wollen. Polizeistreifen umstellten daraufhin das Mehrfamilienhaus im Pegnitzer Westen.

Mann war möglicherweise bewaffnet

Da der Mann über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er bewaffnet ist, verständigte die Einsatzzentrale das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe aus Nürnberg, so die Polizei weiter. Mitglieder der oberfränkischen Verhandlungsgruppe unterstützten ebenfalls vor Ort.

SEK bricht die Wohnungstür auf, findet Leichen

Weil die Einsatzkräfte keinen Kontakt zum Betroffenen herstellen konnten, habe das SEK schließlich die Wohnungstür aufgebrochen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten zwei leblose Personen entdeckt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Wer die beiden Toten sind, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Gefahr besteht (Stand 20.30 Uhr) nicht mehr.