Verkehr Polizei sucht Auto nach tödlichem Unfall In Stein bei Nürnberg wurde ein 56-Jähriger überfahren, der Fahrer floh. Eine Spur führt die Ermittler auf einen roten Ford.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei sucht nach einem roten älteren Auto. Foto: fotolia

Stein.Knapp einen Monat nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in Stein bei Nürnberg sucht die Polizei nun nach einem roten älteren Auto. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurde an der Bekleidung des Opfers eine Lackspur gesichert. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lacksplitter von einem roten Ford mit einem Baujahr vor 2008 stammen. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen oder auch Autowerkstätten um Hinweise, die einen seit Rosenmontag an der Front beschädigten, roten Ford älteren Baujahres kennen.

Passanten hatten die Leiche eines 56-jährigen Mannes am Abend des 12. Februar gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von einem Auto überfahren wurde und der Fahrer danach flüchtete. In der Nähe der Unfallstelle im Landkreis Fürth hatten die Ermittler auch schon ein Tagfahrlicht entdeckt, das möglicherweise bei der Kollision herausgebrochen ist. (dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern – hier!