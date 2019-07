Buntes Polizei sucht Besitzer von Gebiss Die Polizei in Straubing setzt nach eigenen Angaben auf ein „biss-chen“ Unterstützung der Bevölkerung: In der Wache sei ein Gebiss abgegeben worden, teilten die Beamten am Montag mit.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Straubing.Die dritten Zähne wurden am Sonntagnachmittag an einem Platz in der Innenstadt gefunden. Sollte jemandem ein Teil seiner Zähne abhanden gekommen sein, könne er diesen bei der Polizei abholen.