Kriminalität Polizei sucht Kaugummi-Diebe Die kindliche Gier nach Süßigkeiten hat die Polizei in Oberfranken zu zwei aufgebrochenen Kaugummiautomaten geführt.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Hirschaid.Die beiden Minderjährigen hatten nach Angaben eines Sprechers vom Samstag zwei Jugendliche beobachtet, wie diese die Scheiben zweier Kaugummiautomaten in Hirschaid (Landkreis Bamberg) aufbrachen. Die Täter forderten die jungen Zeugen am Freitag auf, sich auch bei der süßen Diebesware zu bedienen. Die Kinder packten Kaugummis ein und gingen damit nach Hause. Dort erzählten sie aber, woher die Süßigkeiten stammten. Eine Mutter ging zur Polizei und meldete den Vorfall. Die Täter waren flüchtig und unbekannt, so der Sprecher.