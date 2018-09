Kriminalität Polizei sucht Leiche einer Vermissten Vor 30 Jahren verschwand im Landkreis Hof eine junge Frau. Nun wird eine Straße gesperrt.

Naila.30 Jahre nach dem Verschwinden einer jungen Frau haben Einsatzkräfte der Polizei eine Straße bei Naila (Landkreis Hof) aufgegraben. Die Ermittler erhoffen sich von den Grabungen an der Staatsstraße zwischen Naila und Bad Streben am Samstag Hinweise auf den Verbleib der Frau, die vor rund 30 Jahren verschwand, wie eine Sprecherin am Samstag sagte. Dazu werden der Straßenbelag und mehrere Schichten darunter abgetragen. Neue Erkenntnisse bei den Ermittlungen hätten die Beamten auf die Straße bei Naila gebracht. Bereits zuvor hatten die Polizisten die Straße untersucht und auf den nun ausgegrabenen Bereich eingegrenzt. Nähere Informationen zu der Vermissten und den Grabungen wollte die Polizei am Nachmittag geben.