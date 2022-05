Kößlarn Polizei sucht nach grün eingefärbte Einbrecher

Nach einem Einbruch in eine Bankfiliale in Niederbayern hat die Polizei vermutlich teilweise in grün eingefärbte Täter gesucht. Wie die Polizei am Montag berichtete, waren ein oder mehrere Einbrecher am frühen Samstagmorgen in die Bank in Kößlarn (Landkreis Passau) eingestiegen, um den Geldautomaten zu knacken.

dpa