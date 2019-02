Kriminalität Polizei sucht nach Tischdecken-Diebin Die Polizei im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart sucht nach einer Tischdecken-Diebin.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/Archiv

Lohr am Main.Die Frau hat zwei orange-grüne Tischdecken vom Außenbereich eines Cafés in Lohr am Main geklaut, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Eine Bedienung beobachtete die rund 20 Jahre alte Frau am Samstagabend bei ihrer Straftat. Die Täterin packte demnach die Decken im Wert von rund 20 Euro und floh mit einem Begleiter.