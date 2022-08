München Polizei sucht Sprengsatz und findet mögliche Diebesbeute

Anstelle einer Bombe hat die Bundespolizei in einer abgestellten Sporttasche am Münchner Hauptbahnhof womöglich gestohlene Kupferrohre und Wasserhähne gefunden. Wie die Beamten am Freitag berichteten, meldete bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag ein Bahnhofsbesucher die herrenlose Tasche. Die Bundespolizei sperrte den Bereich und räumte einen nahe gelegenen Backshop. Spezialkräfte rückten demnach zu einem „Entschärfereinsatz“ an.

dpa