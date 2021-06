Anzeige

Unfälle Polizei sucht Verursacher von Blutlache Die Polizei sucht nach dem Verursacher einer Blutlache an einer schwäbischen Bushaltestelle.

Bibertal.Ein Passant habe das Blut am Mittwochvormittag an der Haltestelle in Bibertal (Landkreis Günzburg) entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bisher sei aber niemand Verletztes gefunden worden.

„Es ist definitiv Menschenblut“, sagte ein Sprecher der Polizei. Hinweise auf Gewalt gebe es trotz der ungewöhnlichen Menge an Blut aber vorerst nicht. „Es könnte auch von einem exorbitanten Nasenbluten stammen“, sagte der Sprecher.

