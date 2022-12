Vorfall in Weiden Polizei sucht Zeugen: Hund beißt 31-Jährige in den Oberschenkel

Mail an die Redaktion Eine 31-jährige Frau ist am Samstag in Neunkirchen in Weiden von einem Hund gebissen und verletzt worden. −Symbolbild: David Inderlied/dpa

Eine 31-jährige Frau ist am Samstag in Neunkirchen in Weiden von einem Hund gebissen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Der Vorfall ist der Polizei Weiden erst am Montag gemeldet worden, wie aus dem Bericht hervorgeht. Demnach ging die 31-Jährige gegen 12.45 Uhr im Ortsteil Neunkirchen spazieren. In der Straße „Zur Spitalöd“ sei ihr eigenen Angaben zufolge ein aggressiv wirkender und zunächst herrenloser Schäferhund begegnet.







Der Hund habe die Frau unvermittelt in den Oberschenkel gebissen. Hierdurch wurde sie laut Polizei leicht verletzt. Unmittelbar danach sei der Hundehalter hinzugestoßen und habe den Hund vor weiteren Angriffen zurückhalten können. Die 31-Jährige und der Hundehalter trennten sich ohne sich abzusprechen. Nun ermittelt die Polizei gegen den derzeit noch unbekannten Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Weidener Polizei unter der Telefonnummer 0961/4010 in Verbindung zu setzen.

