Verkehr Polizei: US-Soldat lässt brennendes Auto nach Unfall zurück Ein Autofahrer ist bei Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gerast.

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Grafenwöhr.Er hinterließ das brennende Fahrzeug an der Unfallstelle und ist seither verschwunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug stammt von einer Autovermietung und wurde den Angaben zufolge von einem US-Soldaten des Truppenstützpunktes Grafenwöhr ausgeliehen. Gemeinsam mit der amerikanischen Militärpolizei suchten Einsatzkräfte am Sonntag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20 000 Euro.