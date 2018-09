Polizei Polizei verhindert Gefahrgut-Unfall Beamte zogen bei Weiden einen mit Säure-Containern beladenen Lkw aus dem Verkehr. Die Ladung war ungesichert – und rutschte.

Merken

Mail an die Redaktion Die Säure-Container standen in Metallkäfigen ungesichert auf der Ladefläche. Foto: VPI Weiden

Weiden.Auf der Autobahn A6 auf Höhe Wittschau haben Polizeibeamte am vergangenen Freitag einen Gefahrgut-Unfall verhindert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte der Schwerverkehrs- und Gefahrgutkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weiden einen türkischen Lkw aus dem Verkehr gezogen, bei dem die orangefarbenen Warntafeln nicht vorschriftsmäßig waren. Bei der Kontrolle zeigte es sich, dass die Ladung – 20 Container Säure – ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche abgestellt war. Während der Fahrt waren die ca. 1000 Kilo schweren Container nach Polizeiangaben bereits derart verrutscht, dass sich die Metallkäfige, in den denen sich die Container befanden, verkeilt hatten. Einige der Container waren durch das Verrutschen und Gegeneinanderstoßen bereits deformiert. Der Fahrer sei nur knapp einer Katastrophe entgangen, wie die Polizei mitteilte.

Mit Polizeieskorte in die Werkstatt

Da es nicht möglich gewesen sei, die Ladung vor Ort zu sichern oder umzuladen, eskortierte die Polizei den Lkw „unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen“ in eine nahegelegene Werkstatt. Dort wurde die gesamte Ladung vom Fahrzeug entladen und nach Prüfung auf Beschädigungen erneut verladen. Im Anschluss erfolgte eine ordnungsgemäße Ladungssicherung, nach der der Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte.

Laut Polizei führte der Fahrer weder ein ordnungsgemäßes Beförderungspapier noch eine ordnungsgemäße Ausrüstung mit sich. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 850 Euro, den Spediteur ein Bußgeld in Höhe von 1700 Euro und den Verlader ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Weiterhin musste der Fahrer für die Umladeaktion einen höheren dreistelligen Betrag bezahlen.

Mehr als jedes zweite kontrollierte Fahrzeug wurde 2017 beanstandet

Der vorliegende Fall zeig, wie wichtig Kontrollen im Schwerverkehrsbereich seien, teilte die Polizei mit. Wäre durch die ungesicherte Ladung Gefahrgut ausgetreten, wäre ein Schaden für die Umwelt und eine Gefährdung von Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen.

Im Jahr 2017 kontrollierte die Schwerverkehrsgruppe der VPI Weiden insgesamt 712 Fahrzeuge mit Gefahrgutladungen, mehr als jedes zweite Fahrzeug, nämlich 433, wurde beanstandet. Bei 98 der 433 Fahrzeuge war unzureichende Ladungssicherung der Grund für die Beanstandung.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.