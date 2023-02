Hinweise zu Decke gesucht Polizei veröffentlicht weitere Details: Lebte Sonjas Mörder in Kipfenberg? von Horst Richter

Das Polizeipräsidium München veröffentlichte am Dienstag Fotos von den Überresten der Decke (Voder- und Rückseite).

Die damals 19-Jährige war am 10. April 1995 nach einem Treffen mit Freunden spurlos verschwunden.

Sie wurde zuletzt lebend in München am Stiglmaierplatz im Bereich einer Telefonzelle gesehen. Das Foto zeigt den Platz im Jahr 1995.

Kipfenberg, Markt.Fast 28 Jahre ist es her, dass die 19 Jahre alte Sonja Engelbrecht aus München spurlos verschwunden ist. Die sterblichen Überreste der Schülerin waren 2020 und 2022 bei Suchaktionen in einem Wald westlich von Kipfenberg im Kreis Eichstätt gefunden worden.

Die Kriminalpolizei München geht von einem Sexualverbrechen aus und vermutet, dass Sonjas Mörder zumindest 1995, im Jahr ihres Todes, einen Bezug zum Landkreis Eichstätt oder im Raum Ingolstadt hatte. Der Fall wird an diesem Mittwoch ab 20.15 Uhr in der thematisiert. Für Hinweise zur Klärung des Verbrechens ist eine ausgesetzt.







Details zur gefundenen Decke

Neben Skelettresten hatten die Ermittler bei der Bergung der sterblichen Überreste in dem Kipfenberger Wald tatsächlich noch einige mutmaßlich tatrelevante Indizien sichern können. Die Leiche der jungen Frau war offenbar in Müllsäcke und Planen verpackt, wie die Münchner Polizei am Dienstag bekanntgab. Trotz der langen Liegezeit im Waldboden ließ sich durch Analysen feststellen, dass diese Folien und Plastiksäcke zuvor bei Bau- oder Renovierungsarbeiten verwendet worden waren. „Es kann daher vermutet werden, dass der Täter im Jahr 1995 entweder privat renoviert oder gebaut hat oder aber auch in diesem Bereich beruflich tätig war“, hieß es.

Die Polizei fand in dem Kipfenberger Waldstück zudem Überreste einer blau-schwarzen Decke aus Polyacryl, die bei der Beseitigung des Mordopfers wohl ebenfalls eine Rolle gespielt hatte. Sie war etwa zwei Meter lang und 1,20 Meter breit. Die Farben blau und schwarz waren auf der Vorder- und Rückseite nicht identisch sondern farblich spiegelverkehrt. Auffällig auf beiden Seiten ist das markante Pflanzenmuster. Es fand sich auch noch ein Etikett mit der Aufschrift „Acryl Velour“.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise, insbesondere zu der Decke mit dem auffälligen Design. Ihre Fragen lauten: Wer hat ein solches Stück schon einmal gesehen? Wer kennt jemanden, der im Besitz einer solchen Decke war beziehungsweise hat selbst noch so eine Decke (auch andersfarbig), die man uns für Vergleichszwecke zur Verfügung stellen könnte? Wer Angaben zu den Gegenständen oder auch zu anderweitigen Umständen in diesem Fall machen kann, möchte sich unter Telefon 089-29100 mit dem zuständigen Kommissariat oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen, bittet die Polizei.

Ob der Mörder der Schülerin tatsächlich einen Bezug zu Kipfenberg und zum Raum Ingolstadt hatte oder vielleicht sogar hier lebte, lässt sich möglicherweise bald klären. Die Ermittler hoffen darauf, über die Ausstrahlung des Falles in der Sendung „Aktenzeichen XY…. Ungelöst“ weiter Licht ins Dunkel bringen zu können.

10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Das Landeskriminalamt hatte vor gut einem Jahr eine Belohnung von 10.000 Euro für den entscheidenden Hinweis zur Klärung des Verbrechens ausgesetzt. Die ermordete Schülerin war zuletzt am 11. April 1995 in München gesehen worden, wo sie im Bereich des Stiglmaierplatzes zu nächtlicher Stunde ihre Schwester anrufen wollte, um von ihr abgeholt zu werden. Doch zu dem Telefonat kam es nicht mehr, seither hatte jede Spur von der jungen Frau gefehlt. Erst der Knochenfund im Kreis Eichstätt brachte neue Ermittlungsansätze. Die sehr aufwendige DNA-Untersuchung erbrachte aber erst im Jahr darauf Gewissheit, dass der Knochen tatsächlich von der Vermissten stammte. Es erfolgten weitere Suchaktionen, die im März 2022 die übrigen Skelettteile ans Tageslicht brachten. Mit den nun bekannt gewordenen Indizien könnte den Ermittlern eventuell der Durchbruch gelingen.