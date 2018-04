Brände Polizei verstärkt Druck auf Brandstifter Nach einer Serie von Waldbränden in München und Umgebung sowie einer Feuerserie im unterfränkischen Estenfeld bei Würzburg erhöhen die Ermittler den Druck auf die Brandstifter. In beiden Regionen seien nun verstärkt Streifen unterwegs, sagten Polizeisprecher am Donnerstag. In unwegsamem Gelände seien Beamte auf Pferden im Einsatz. Zudem richten sich die Ermittler nun gezielt an Spaziergänger und Anwohner und bitten um Hinweise.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

München.Sowohl in Oberbayern als auch in Unterfranken hatten die Brandstifter zuletzt in dieser Woche zugeschlagen. Im Münchner Stadtteil Perlach standen am Mittwoch etwa eineinhalb Hektar Wald (Größe von fast zwei Fußballfeldern) in Flammen. Abends rückte die Feuerwehr noch einmal zu einem kleineren Feuer von 100 Quadratmetern aus, ebenfalls in Perlach. Die Brandserie hat sich damit seit Ende März auf acht Feuer erhöht.

Im unterfränkischen Estenfeld musste die Feuerwehr am Dienstag das Feuer in einer Gartenlaube löschen. Das war seit Beginn der Serie Mitte Februar bereits der fünfte Brand.