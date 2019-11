Kriminalität Polizei verzeichnet hohe Aufklärungsrate Die Beamten konnten in der Oberpfalz am Wochenende zahlreiche Straftaten aufklären – auch dank aufmerksamer Bürger.

Die Handschellen klickten am vergangenen Wochenende häufiger. Mehrere Täter sitzen nun in Untersuchungshaft.

Regensburg.Ein arbeitsreiches – vor allem aber ein erfolgreiches – Wochenende ist das Fazit der Polizei in der Oberpfalz. Insbesondere durch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger konnten laut Pressemitteilung mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat oder direkt nach der Tat angetroffen und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaften wurden zahlreiche Haftbefehle erlassen.

Die Oberpfalz darf in ihrer Statistik aus 2018 mit 68,3 Prozent die höchste Aufklärungsquote der vergangenen zehn Jahre ausweisen. „Neben der intensiven Ermittlungsarbeit der Polizei ist dieses mehr als erfreuliche Ergebnis vor allem auch den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken“, sagt Polizeipräsident Norbert Zink.

Gleich drei Fälle der Eigentumskriminalität konnten seit dem vergangenen Freitag dank aufmerksamer Zeugen und einer schnellen Mitteilung bei der Polizei geklärt und die Tatverdächtigen festgenommen werden.

Auf frischer Tat ertappt

Am Freitag bemerkte ein 61-Jähriger aus Theisseil (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) zwei Männer, die sich verdächtig im Ort umsahen. Als die beiden 48 und 38 Jahre alten Verdächtigen sich schließlich an einer Garage zu schaffen machten, teilte der Zeuge dies der Polizei mit und konnte das Fahrzeug, mit dem sich die bis dahin Unbekannten entfernt hatten, und die Fluchtrichtung beschreiben. Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen sind laut Pressemitteilung in die Fahndung eingebunden worden und konnten die Täter festnehmen. In ihrem weißen Kastenwagen seien zahlreiche hochwertige Fahrräder gefunden worden, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Nach der Anhörung vor einem Ermittlungsrichter wurden die beiden in Haft genommen.

Einen Auto-Aufbrecher hielten ein Landkreisbewohner und ein Regensburger im Alter von 32 und 35 Jahren am Samstagvormittag fest. Gegen 11.50 Uhr beobachteten sie den 37-Jährigen aus Regensburg, als er im Kaulbachweg an einem abgestellten Fahrzeug die Seitenscheiben eingeschlagen hat. Die über Notruf verständigten Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Er ist am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Polizei findet Beute im Fahrzeug

Im Faunusweg in Burgweinting hat ein Trio in den frühen Samstagmorgenstunden unter anderem einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Dazu haben sie laut Polizei eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Das verdächtige Geräusch nahm ein Anwohner gegen 1.35 Uhr wahr und informierte die Polizei. Nach einer kurzen Beschreibung der Tatverdächtigen und deren Fluchtrichtung konnten die Diebe bei der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Das mitgeführte Diebesgut bestätigte schließlich den Tatverdacht gegen die Männer im Alter von 19, 20 und 22 Jahren. Auch sie sind nach ihrer Anhörung vor dem Amtsgericht Regensburg in Justizvollzugsanstalten gebracht worden.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang erneut auf den Notruf 110 hin. Jeder Anruf werde dort ernst genommen. In der Mitteilung betont das Polizeipräsidum Oberpfalz nochmals: Lieber einmal mehr die Polizei verständigen, als eine Chance, Verbrechen zu bekämpfen, ungenutzt zu lassen. (pm)