Führungswechsel Polizei: Vom Praktikant zum Präsident Innenminister Herrmann führte den neuen Polizeichef der Oberpfalz ins Amt und verabschiedet dessen Vorgänger Mahlmeister.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Festakt in Regensburg: Im Spiegelsaal der Regierung vollzog der Innenminister den Stabwechsel von Gerold Mahlmeister (r.) auf Norbert Zink (l.)Foto: LEX TINO

Regensburg.Mit einer Sache kennt sich der Neue schon mal bestens aus: Bombenstimmung hat der am Dienstag ernannte Polizeipräsident der Oberpfalz, Norbert Zink, schon erlebt – als er eine Evakuierung von 54 000 Menschen für ein ausgerechnet an Weihnachten gefundenes Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg in Augsburg als Einsatzleiter führen musste. „So etwas haben wir auch immer wieder mal zu bieten, wenn auch nicht ganz in dieser Größenordnung“, prophezeite ihm deshalb Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in ihrem Grußwort bei der feierlichen Amtsübergabe.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) reiste trotz vollem Terminkalender persönlich in die Oberpfalz, um den Amtswechsel zu vollziehen. Er verabschiedete den scheidenden Polizeipräsidenten Gerold Mahlmeister in den Ruhestand und begrüßte den 57-jährigen Nachfolger. „Sie treten in große Fußstapfen“, sagte Herrmann. „Aber ich habe keine Zweifel daran, dass sie genau der richtige Mann sind.“ Norbert Zink habe seinen Beruf von der Pike auf gelernt und sich in verschiedenen Führungsaufgaben bewährt. „Mir gefällt es sehr gut, wenn jemand nicht immer im gleichen Nest war, sondern herumgekommen ist bei der Polizei“, lobte der Innenminister die bisherige Arbeit Zinks. Nun verschlägt es den Schwaben, der bisher Polizeivizepräsident beim Polizeipräsidium Schwaben Nord war, in die Oberpfalz.

Mahlmeister und der Dialekt

Schon beim Franken Mahlmeister habe man sich gedacht, ob das gutgehen könne, witzelte der Tirschenreuther Landrat Wolfgang Lippert in seinem Grußwort. Es sei sogar sehr gut gegangen. Mahlmeister sei noch nicht einmal davor zurückgeschreckt, die Schirmherrschaft für ein Projekt in der Nordoberpfalz zu übernehmen, das er eigentlich kaum aussprechen konnte: „Houst a Hirn, lousd as Handy lieng.“ Man gehe davon aus, dass der Schwabe Zink sich ähnlich gut in die Oberpfalz integrieren werde.

Mahlmeister bedankte sich vor Politikern aus dem EU-Parlament, dem Bundes- und Landtag, Vertretern der Kommunen, der Glaubensgemeinschaften, der amerikanischen Streitkräfte, der Hochschulen, der Wirtschaft und Gästen der tschechischen Polizei sich für die sehr gute Zusammenarbeit in seinen vier Jahren an der Spitze des Polizeipräsidiums Oberpfalz. „Es ist ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für die ganze Polizei. Ein gutes Zeichen, wenn sie als Vertreter der Oberpfälzer Sicherheitsbehörden die erfreuliche Zusammenarbeit mit mir und den Polizeidienststellen hervorheben“, sagte er. In seiner Rede blickte er auf die Zusammenarbeit mit Tschechien zurück. Aus dienstlichen Bezügen hätten sich Freundschaften entwickelt.

An sein Team gewandt sagte er: „Ihr habt es ermöglicht, dass wir dieses Schiff auf Kurs halten.“ Auch an die ehrenamtlichen Hilfsorganisationen und die Feuerwehren richtete er seinen Dank. „Mit Euch im Rücken kann eigentlich nichts schiefgehen.“

Die Oberpfalz stehe im bayernweiten Vergleich hervorragend da, hob Innenminister Herrmann hervor. Während Mahlmeisters Amtszeit sei die Kriminalitätsbelastung seit 2015 um knapp sieben Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote stieg um fast fünf Prozentpunkte „auf erstklassige 68,3 Prozent“. In der Oberpfalz könne man sicher leben.

Polizeipräsident Norbert Zink Werdegang: Der neue Polizeipräsident der Oberpfalz begann als 16-jähriger Praktikant seine Karriere 1977 bei der Polizeiinspektion Memmingen. Zunächst durchlief er die Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst. Er studierte an der Polizeihochschule und schaffte über den gehobenen Dienst den Sprung in den höheren Dienst.

Familie: Zink ist verheiratet und hat ein Kind.

Der neue Polizeipräsident Zink will genau hier ansetzen. Die objektive Sicherheitslage sei schön und gut erklärbar. Aber es sei zu unterschiedlichsten Anlässen in der Bevölkerung eine latente Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls erkennbar. „Genau hier ist es in meinen Augen wichtig, dass wir als Polizei präsent sind, dass wir vor allem ansprechbar sind.“ Dass es sich in der Oberpfalz sicher leben lasse solle nicht nur ein Slogan sein. „Es soll mit Leben gefüllt sein.“ Zink, der viele Jahre Erfahrung im Einsatzgeschehen hat, will auch künftig bei wichtigen Ereignissen Präsenz zeigen.

Mahlmeister will nun Präsenz in der Luft zeigen und sich verstärkt seinem Hobby, dem Gyrocopter fliegen, widmen.