Kriminalität Polizei warnt: Falsche Polizisten in Straubing aktiv Mindestens fünf Betrugsversuche falscher Polizisten hat es im niederbayerischen Straubing gegeben.

Ein Telefonhörer liegt auf einem Tisch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Straubing.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Unbekannte sich am Dienstagabend als Polizeibeamte ausgegeben und zwischen 19 und 20 Uhr mindestens fünf unterschiedliche Menschen angerufen, um sich nach Bargeld und Wertgegenständen in der Wohnung und Geld auf dem Konto zu erkundigen. Die Polizei geht davon aus, dass noch weitere Personen angerufen wurden. Zu Schaden gekommen sei bisherigen Erkenntnissen nach aber niemand.

Hintergrund der Anrufe seien angebliche Einbrüche, hatten die Betrüger behauptet. Falsche Polizisten hatten in der Vergangenheit Geld und Wertgegenstände erbeuten können, indem sie ihren Opfern glaubhaft machten, dass Einbrüche bevorstünden und die Polizei nun Bargeld und Wertgegenstände einsammele, um die Bevölkerung zu schützen.

Die Polizei erinnerte daran, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen und bei Kontakt mit der Polizei nach dem Dienstausweis der Beamten zu fragen. Zudem betonte die Polizei, Beamte würden niemals nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Angerufene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und keine finanziellen Details nennen, riet die Polizei.