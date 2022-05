Anzeige

Sonneneinstrahlung Polizei warnt vor Hitze im Auto Gefahr für Kinder und Tiere: Innerhalb von wenigen Minuten kann die Temperatur in geparkten Fahrzeugen stark ansteigen.

Merken

Mail an die Redaktion Hunde können Hitze durch Hecheln nicht kompensieren. Auch eine heruntergelassene Scheibe hilft den Tieren nicht. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn Foto: Markus Scholz/picture alliance/dpa

Regensburg.Für die nächsten Tage ist in ganz Ostbayern frühsommerliches Wetter vorrhergesagt. Polizei der Oberpfalz warnt die Bürger deshalb vor hohen Temperaturen in geparkten Fahrzeugen. Die Temperatur steige gerade bei direkter Sonneneinstrahlung schnell an, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das könne für die Liebsten – egal ob Mensch oder Tier – schnell lebensgefährlich werden.

Die Hitze entwickelt sich schnell

Demnach könne in geparkten Fahrzeugen bei geschlossenen Fenstern die Temperatur innerhalb von zehn bis zwanzig Minuten bereits auf bis zu 45 Grad ansteigen. Bei längerer Abwesenheit oder stärkerer Sonneneinstrahlung könnten sich sogar Temperaturen über 60 Grad entwickeln. Selbst bei leicht geöffneten Fenstern würden nur geringfügig niedrigere Temperaturen erreicht, warnt das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Für Kleinkinder, die sich nicht selbst befreien könnten, sei dies ein potenziell bedrohlicher Zustand. Wie die Polizei berichtet, käme es bei sommerlichem Wetter immer wieder zu Rettungsaktionen der Polizei oder der Feuerwehr. Oft seien sich die Eltern der Gefahr bei kurzen Zeiträumen nicht bewusst oder vergäßen die wandernde Sonne.

Auch in Fahrzeugen zurück gelassene Hunden oder anderen Tieren schweben bei der Hitze in Gefahr. Laut Polizeipräsidium Oberpfalz müssten jedes Jahr Tiere von der Polizei aus abgestellten Fahrzeugen gerettet werden. Dabei kämen die Retter leider manchmal zu spät.

Aufruf des Oberpfälzer Polizeipräsidiums

Die Polizei der Oberpfalz appelliert daher:

Lassen Sie niemals Kinder und Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug!

(Leicht) geöffnete Fenster ändern nichts an der Gefahr!

Verständigen Sie im Gefahrenfall sofort den Polizeinotruf 110!