Kriminalität

Polizei wartet schon auf Supermarkt-Räuber

Klarer Fall von dumm gelaufen: Zwei maskierte Räuber sind nach dem Überfall auf einen Supermarkt in München der Polizei direkt in die Arme gerannt. Zeugen hatten die Täter beobachtet und die Beamten alarmiert. Wie die Polizei am Dienstag weiter berichteten, hatten die 18 und 19 Jahre alten Männer am Montag zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht, als diese den Laden absperren wollten, und zurück ins Gebäude gedrängt.