Klima Polizei-Wasserwerfer sollen Bäume gießen In Nürnberg warten auf die Beamten ungewöhnliche Einsätze. Die Polizei ist eben auch „Freund und Helfer“ der Natur.

Mail an die Redaktion Normalerweise setzt die Polizei die Wasserwerfer beispielweise bei Demonstrationen ein. Jetzt bekommen die Spezialfahrzeuge Einsätze im Dienste der Natur. Foto: Marc Müller/dpa

Nürnberg.Die weiter anhaltende Trockenheit sorgt in Nürnberg für einen ungewöhnlichen Einsatz der Bereitschaftspolizei: Die Polizisten rücken dort jetzt mit Wasserwerfern an, um Grünanlagen und Bäume zu bewässern. „Wir wollen gerne mithelfen, dass kein Baum in Nürnberg verdörrt“, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München mit. Die Unterstützung werde so lange angeboten, wie sie nötig sei.

„Wir wollen gerne mithelfen, dass kein Baum in Nürnberg verdörrt“ Joachim Herrmann, Innenminister



Auf absehbare Zeit würden die bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg befindlichen Wasserwerfer nicht für polizeiliche Einsätze benötigt. Deshalb sei die Hilfe möglich. Der genaue Einsatz der Fahrzeuge werde derzeit zwischen Polizei und Stadtverwaltung abgesprochen.

