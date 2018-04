Brände

Polizei: Weiterhin Brand- und Glutnester in Lagerhalle

Das am Donnerstag ausgebrochene Feuer in einer Lagerhalle im mittelfränkischen Roth hat Einsatzkräfte auch am Freitag in Atem gehalten. Bis der letzte Teil des Komplexes niedergebrannt sei, werde es wohl bis Montag dauern, teilte die Polizei Nürnberg am Freitag mit. Feuerwehrleute, die die Halle kontrolliert abbrennen ließen, stießen immer wieder auf Brand- und Glutnester.