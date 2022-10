Rosenheim Polizei will nach Tod von Clubbesucherin Zeugen vernehmen

Nach dem Tod einer Clubbesucherin in Oberbayern Anfang Oktober will die Polizei mit allen Menschen reden, die am Abend des Verschwindens mit der Frau in der Disco in Aschau im Chiemgau gefeiert haben. „Laut Schätzung sind das 600 bis 800 Menschen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Weit über 100 haben wir schon vernommen, aber es stehen noch einige Gäste aus.“

dpa