Garmisch-Patenkirchen Polizeiauto verfolgt Rollerfahrer und rutscht in Fluss

Bei der Verfolgung eines Motorrollers in Garmisch-Partenkirchen ist ein Polizeiauto in der Loisach gelandet. Der Flüchtige fuhr mit seinem Roller über eine Fußgängerbrücke, die für Fahrzeuge nicht benutzbar ist, berichtete die Polizei am Mittwoch.

dpa